Augusta, manutenzione strade: via ai lavori

Entro la fine del mese inizieranno i lavori di manutenzione stradale di Via Xifonia, Via Citrus, Corso Sicilia, Via delle Saline e Via Catania.

A darne notizia è il sindaco Cettina Di Pietro: "La scorsa settimana - scrive - sono stati eseguiti i lavori sulla Ex S.S. 193 per risolvere il problema della persistente presenza di acqua su un tratto di essa e, a breve, seguiranno lavori di rifacimento del manto stradale che saranno oggetto di apposito bando. Avviati, inoltre, i lavori per la messa in sicurezza del cavalcavia ferroviario della S.P. 107 che si incontra sulla strada in direzione Brucoli. Seguiranno i lavori per la messa in sicurezza dell'altro cavalcavia ferroviario che insiste sulla via Sancho Landogna e che si incontra percorrendo la strada che porta verso il Monte Tauro".