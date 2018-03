Siracusa-Casertana, limitata vendita alcolici e bevande in vetro e lattina

Limitazione della vendita di alcolici e bevande in bottiglie di vetro e lattine in occasione della partita di calcio Siracusa- Casertana, in programma oggi alle 18,30, nel raggio di 500 metri dallo stadio “Nicola De Simone”.

L’ordinanza emessa dal sindaco ha effetto immediato e sarà in vigore fino alla conclusione della gara: la somministrazione è consentita solo all’interno degli esercizi commerciali e nelle pertinenze autorizzate. Con la stessa ordinanza viene disposta inoltre lo spostamento dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e “di altro materiale inerte o comunque pericoloso ove possano essere celate insidie”.

Sanzioni amministrative sono previste non solo a carico degli esercenti ma anche dei consumatori.

L’ordinanza sindacale segue una specifica richiesta giunta dalla Questura e si rifà ad una recente Direttiva Ministeriale sulla pubblica incolumità successiva ai fatti di Torino dello scorso anno.