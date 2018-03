Augusta, si aggirava armato di 2 coltelli per le vie della città: denunciato

Girava per le vie di Augusta con due coltelli, uno da cucina che teneva in mano e l'altro, a serramanico, all'interno di un borsello. Si tratta di un 53enne che ieri sera è stato denunciato per porto abusivo di armi atti ad offendere.

L'uomo è stato notato dai Carabinieri durante un servizio di perlustrazione del territorio: alla loro vista il 53enne ha lasciato cadere a terra il coltello. I militari lo hanno perquisito e nel borsello a tracolla hanno trovato l'altro coltello. In assenza di valide giustificazioni, l'uomo è stato deferito alla Procura della Repubblica di Siracusa. Entrambi i coltelli sono stati sottoposti a sequestro.