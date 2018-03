Siracusa,"Sicilia in 500" approda a Ortigia: Veronica Crocitti racconta la sua terra a bordo di uno storico Cinquino

Dopo Taormina e Aci Castello, oggi il tour “Sicilia in 500” della travel blogger Veronica Crocitti fa tappa a Siracusa, in Ortigia. Si tratta di un progetto di valorizzazione del territorio siciliano che gode della collaborazione dell'Assessorato al Turismo della Regione Siciliana e dell'amministrazione Comunale di Siracusa.

"A bordo di uno storico Cinquino - riferisce la giornalista - racconterò le meraviglie del posto con foto, video e diari di viaggio". L’appuntamento è sul blog “Scorci di Mondo” e sui Canali Social (Facebook, Twitter, Instagram e Youtube) sia della blogger (@VCrocitti) che del Blog (@scorcidimondo e @scorcidi_mondo).

“Il progetto Sicilia in 500 è nato con l’idea di raccontare la mia terra attraverso gli occhi delle storiche Cinquecento – ha spiegato la Crocitti – e trasmettere l’amore che io per la Sicilia a chi non la conosce o a chi, pur essendo siciliano, la conosce poco”.

Per la prima serie, oltre ad Ortigia, il tour toccherà Taormina, Aci Castello, Modica, Scala dei Turchi, Marsala, Erice, San Vito Lo Capo, Cefalù e Montalbano Elicona.