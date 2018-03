Siracusa, l'Ortigia batte il Bogliasco e riconquista il quarto posto

L’Ortigia batte in casa il Bogliasco e, grazie al successo della Nuoto Catania sul Savona, riacciuffa la quarta posizione in classifica.

Anche alla piscina “Paolo Caldarella” è stato ricordato il giovane atleta dell’Acquachiara, Mario Riccio, scomparso in settimana. In tribuna anche il tecnico della Nazionale italiana, Sandro Campagna.

In acqua le due squadre accusano un po’ il peso della seconda partita in 72 ore ma che riescono a divertire gli spettatori presenti.

Coach Piccardo deve ancora fare a meno di Siani; in porta Caruso autore, anche oggi, di una buona prestazione.

In avanti ancora qualche occasione di troppo sprecata in superiorità ma buona capacità realizzativa al centro con Napolitano in grande spolvero.

"Partita divertente. Bella da vedere - ha dichiarato a fine partire Gacioppo - Abbiamo giocato con la testa e questo sta facendo la differenza quest’anno. Rispetto agli altri anni il numero delle squadre impossibili per noi sta diminuendo. C’è un cambio di mentalità che sta portando risultati".

"Risultato giusto - ha detto Daniele Bettini allenatore del Bogliasco - l’Ortigia ha giocato sicuramente meglio. Naturalmente pesano impegni così ravvicinati in campionato. Abbiamo giocato alla pari per larghi tratti ma alla fine i valori in acqua si sono visti".