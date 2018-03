Siracusa, al via le iscrizioni per l'Ortigia Film Festival

Dal 7 al 14 luglio 2018 si terrà la decima edizione di Ortigia Film Festival, il festival internazionale del cinema della città di Siracusa.

L’edizione 2017 ha visto 82 opere proiettate con 2 anteprime mondiali, 12 anteprime nazionali e 9 anteprime regionali, la maggior parte delle quali di produzione italiana.

Una giuria di esperti, nominata dal direttore e dal comitato direttivo, assegnerà per la sezione Concorso lungometraggi italiani opere prime e seconde, 2 premi: Miglior Film e Miglior Interprete. Per la sezione Concorso Internazionale Cortometraggi: Miglio Corto.

La giuria potrà inoltre attribuire alle opere in concorso, riconoscimenti e menzioni speciali.

Il pubblico di Ortigia film festival è giurato ed assegna tramite votazione: Il premio Miglior Film e Miglior Corto. Il portale Cinemaitaliano.info in collaborazione con Ortigia Film Festival assegna 2 premi al Film e all’interprete dell’anno “Veramente Indipendente”. La deadline per inviare le opere è fissata al 10 Maggio 2018.

Il bando è consultabile sul sito: www.ortigiafilmfestival.it dove è possibile scaricare l’entry form per l’iscrizione al Concorso Lungometraggi Italiani di Fiction, opere prime e seconde, Concorso internazionale Cortometraggi, Vetrina Documentari.