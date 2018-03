Elezioni comunali, si potrebbe votare il 10 giugno

E' il 10 giugno la data più probabile per le prossime amministrative in Sicilia, con eventuali ballottaggi due settimane dopo, l'ultima domenica del mese. E' quanto emerso, secondo quanto riporta l'Ansa, da una riunione della Giunta Regionale Siciliana che però non ha ancora deliberato ufficialmente sull'argomento. Sono 137 i Comuni interssati, compresi quelli di cinque capoluoghi di provincia: Catania, Messina, Ragusa, Siracusa e Trapani.