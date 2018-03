Siracusa, cerimonia di intitolazione di Largo Poidomani

Questa mattina cerimonia di intitolazione allo scultore Biagio Tommaso Poidimani della rotatoria che insiste tra via Elorina, via Tempio di Giove e via Lido Sacramento.

A scoprire la targa, insieme all’assessore al bilancio, Salvatore Piccione, anche la sorella del defunto, Giovanna, e la figlia, Silvia Poidimani.

“Siracusa- ha detto Piccione- rende omaggio ad un suo figlio adottivo intitolandogli questa area che insiste lungo l’antica via Elorina, quasi a collegare la città che lo ha adottato con la terra in cui lo scultore era nato. Le opere di Poidimani le troviamo accanto ai principali monumenti di Siracusa: “Aretusa ed Alfeo” alla Fonte Aretusa, “Prometeo Incatenato” nei pressi dell'area archeologica, il “Reliquiario della Madonna delle Lacrime” al Santuario, il sarcofago di monsignor Baranzini al Duomo. Per molte generazioni- ha concluso l’assessore- il “Tedoforo” presso il Campo scuola “Pippo Di Natale” è stato il simbolo dello sport nella sua accezione più nobile”.