Carlentini, in manette presunto pusher: aveva in casa 50 dosi di marijuana

E' stato sorpreso in possesso di 20 grammi di marijuana ed è stato arrestato. Si tratta di Aurelio Centamore, 23 anni di Carlentini.

Nel corso di una perquisizione domiciliare i Carabinieri hanno trovato, avvolti da un copriletto, lo stupefacente già suddiviso in 50 dosi oltre a 190 euro in banconote di vario taglio. Soldi e droga sono stati sottoposti a sequestro. Centamore, alla fine, è stato rimesso in libertà.