Siracusa, operazione Bronx: un altro arresto

Un altro arresto è stato effettuato nella notte dai Carabinieri per detenzione a fini di spaccio nell'ambito dell'operazione Bronx che ha smantellato un forte gruppo di spaccio a Siracusa.

In manette è finito Carmelo Nillo, 32 anni, disoccupato con precedenti.

L'uomo è stato sorpreso mentre spacciava: una dose di cocaina è stata rinvenuta addosso all’acquirente e 11 dosi nella disponibilità di Nillo.

L’acquirente è stato infine segnalato in Prefettura, mentre Nillo è stato rimesso in libertà.