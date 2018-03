Siracusa, al via corso per coppie che aspirano ad adottare

Inizierà mercoledì 21 marzo il corso di formazione organizzato dal Comune per coppie che aspirano all’adozione.

I lavori saranno aperti dal dirigente scolastico Teresella Celesti, dall’assessore Giovanni Sallicano e da Maria Grazia Distefano, coordinatrice del Distretto socio sanitario n. 48 di Siracusa. Previsti gli interventi di Santina Amato, responsabile dell'ufficio Adozioni del Comune, di Giuseppe Bordone, psicologo del Sert e del Consultorio familiare, e degli avvocati tutore Marina Gennaro e Chiara Zaferano.

Il corso si articolerà in cinque incontri che si terranno nell'aula magna dell'Istituto “Filippo Juvara” di Santa Panagia, con inizio sempre alle 18.Gli altri incontri sono in programma l'11 ed il 18 aprile, il 9 e il 16 maggio.

Tutti gli incontri saranno tenuti da esperti qualificati in psicologia e neuropsichiatria infantile, da una psicoterapeuta, da responsabili e coordinatori del Centro distrettuale affidi, dai presidenti delle associazioni che si occupano di adozioni, da un giudice del Tribunale per i minorenni di Catania, e da uno psicologo giudice onorario dello stesso Tribunale.