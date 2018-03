Siracusa, Sorbello, Castagnino e Impallomeni: "Consiglio comunale paralizzato"

Il consiglio comunale paralizzato. La protesta arriva dai consiglieri comunali Salvo Sorbello, Salvatore Castagnino e Giuseppe Impallomeni, che è anche vice presidente del Consiglio.

"Il consiglio - scrivono in una nota - non si riunisce da più di un mese, nonostante ci siano numerosi e importanti argomenti (dalla situazione delle scuole al bilancio di previsione, la cui scadenza fissata dalla legge è il prossimo 31 marzo, alla Tari) da affrontare prima dello scioglimento. Il presidente non rispetta neppure quanto concordato nella conferenza dei capigruppo, che aveva fissato una seduta per il 20 febbraio scorso. Abbiamo chiesto - concludono -

l’intervento del Segretario generale del Comune e, qualora dovesse perdurare questo incredibile immobilismo, attueremo altre forme di protesta".