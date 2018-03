Rosolini, a fuoco l'auto del vice comandante VV.UU.

Ancora un atto intimidatorio ai danni di rappresentanti delle istituzioni a Rosolini.

Questa volta ad essere preso di mira è il vice Comandante della Polizia Municipale Salvatore Latino, la cui auto è stata data a fuoco.

Giunge la solidarietà del Sindaco Corrado Calvo della Presidente Maria Concetta Iemmolo a nome del Consiglio Comunale.

“Questi - afferma il Sindaco Corrado Calvo - sono atti di inciviltà che offendono la morale pubblica e migliaia di cittadini onesti che vivono con sentimento di disprezzo comportamenti di tale natura. Tuttavia, siamo fortemente convinti che il lavoro durissimo e delicato del corpo dei vigili urbani e nella fattispecie, il lavoro serio e consapevole del vice comandante Latino che porta avanti difficili attività di istituto, nell’affermazione dei principi di legalità e del rispetto delle norme di legge in ogni ambito delle attività di competenza, abbia prodotto effetti positivi per la comunità e, viceversa, abbia colpito gli interessi di vili soggetti che credono di poter affermare la loro legge di violenza nei riguardi di chi con onestà, impegno e abnegazione, opera al servizio della nostra comunità. Tali vili atti non ci intimoriscono e ci spronano ad adempiere ancora con più forza ai compiti e funzioni pubbliche che con onore rivestiamo”.