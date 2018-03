Avola, 1 anno e 4 mesi per furto aggravato in concorso

E' ritenuto responsabile di furto aggravato in concorso e per questo deve espiare la pena definitiva di un anno e 4 mesi di reclusione e pagare una multa di 400 euro. Si tratta di Paolo Stella, 21 anni di Avola. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura della Repubblica per i Minorenni di Catania. Il giovane è stato rinchiuso nel carcere di Cavadonna.