Siracusa, Calarossa libera: Ortigia sostenibile esprime soddisfazione

Dopo aver espresso soddisfazione per il ritiro della concessione a privati della spiaggia Calarossa da parte dell'Amministrazione, il comitato Ortigia sostenibile esprime soddisfazione.

In una nota a firma del comitato si legge: " Il comitato, nel prendere atto di questo provvedimento di “ritiro” non può non rilevare che l’Amministrazione comunale, nel motivare il proprio ripensamento sulla concessione a terzi della spiaggetta, ha anche riconosciuto la fondatezza delle obiezioni di legittimità sollevate costantemente dal comitato stesso, unito alle diverse associazioni ambientaliste".

In ogni caso annuncia una valutazione continua sullo stato delle cose