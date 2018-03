Rosolini, presentato il “Progetto di Mobilità Garantita”

E' stato presentato questa mattina, in sede di conferenza stampa, il Progetto di Mobilità Garantita: sarà messo a disposizione in maniera gratuita un pulmino per il trasporto di persone con difficoltà motorie. Il provvedimento, destinato a anziani e disabili, è frutto di una sinergia tra l’Amministrazione Comunale e la PGM Italia S.p.A.

“Questa Amministrazione Comunale – ha affermato il Sindaco Corrado Calvo – ha tra i propri obiettivi lo sviluppo di politiche a sostegno di categorie in condizioni di particolare fragilità (disabili, anziani, soggetti con ridotta capacità deambulatoria, ecc.) finalizzati a sostenere l’integrazione e l’autonomia in tutti gli ambiti della vita. Diversi i servizi attivati in favore di queste categorie, non ultimo la messa in funzione all’interno del Palazzo Comunale di un ascensore che permette di accedere agli uffici comunali, compresa l’Aula Consiliare, a tutte le persone, abbattendo in questo modo ogni barriera architettonica. Anche il progetto che abbiamo presentato stamattina rientra in questo contesto. Un servizio innovativo di grande utilità e valore sociale che permetterà a persone con mobilità limitata, di autodeterminarsi e di poter vivere come chiunque, avendo la capacità di prendere decisioni e di potersi muovere liberamente, rendendosi parte attiva della società. Con il progetto PMG avremo a disposizione in uso gratuito un pulmino che l’Amministrazione Comunale metterà a disposizione non solo della Confraternita della Misericordia, ma anche delle altre Associazioni di volontariato che si occupano di persone appartenenti a queste categorie. Quindi posso tranquillamente affermare – conclude il Sindaco - di poter annoverare il nostro Comune tra quelli più virtuosi in percorsi di sostegno verso le persone bisognose attraverso l’attivazione di protocolli d’intesa e altre iniziative che non hanno grandi costi per l’Ente”. Da parte sua l’Assessore Cataudella, nel concordare pienamente con il Primo Cittadino ha rimarcato l’utilità del progetto. “L’adesione al progetto da parte del nostro Comune – ha affermato l’Assessore – ci permette di mettere a disposizione della cittadinanza un servizio di mobilità gratuita a tutte quelle persone bisognose che non hanno la possibilità di poter raggiungere luoghi pubblici e strutture sanitarie varie con i propri mezzi,. Questa ulteriore iniziativa ci gratifica come Amministrazione Comunale in quando garantiremo un servizio qualificato ed attento a tutti i cittadini che si trovano in situazione di maggiore fragilità”.