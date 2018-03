Siracusa, furto caditoie in Via Temistocle: cambia la viabilità

Nei giorni scorsi è stato messo a segno un furto della caditoie in via Temistocle, motivo per il quale il Comune, settore mobilità, ha emesso provvedimenti per un cambiamento di viabilità. Le misure applicate:

-Istituzione del doppio senso di circolazione in via Temistocle, nel tratto compreso tra vicolo II a via dei Servi di Maria e i successivi 120 mt fino alla zona interdetta dalle barriere, al fine di consentire ai residenti di poter entrare/uscire dalle proprie abitazioni.

- Inversione del senso di marcia su vicolo II a via dei Servi di Maria, con direzione di marcia da via Temistocle a via dei Servi di Maria.

- I veicoli provenienti dal tratto a doppio senso di circolazione di via Temistocle, giunti all’intersezione con il vicolo II a via dei Servi di Maria avranno l’obbligo di svoltare a destra su quest’ultimo e proseguire con direzione via dei Servi di Maria.

- Senso unico di marcia su via Temistocle, nel tratto compreso tra via Filisto e vicolo II a via dei Servi di Maria con direzione vicolo II ai Servi di Maria.

- Apposizione del segnale “strada senza uscita” su via Temistocle all’intersezione con vicolo II ai Servi di Maria.

- Istituzione del divieto di sosta 0/24 con rimozione coatta sul lato destro di via Temistocle nel tratto lungo 120 mt a partire dall’intersezione con vicolo II ai Servi di Maria, con direzione via dei Servi di Maria.