L'Ortigia domani affronta in casa il Bogliasco

Già in archivio la vittoria di Trieste, l’Ortigia ha rifinito questa mattina la preparazione in vista del match casalingo di domani contro il Bogliasco.

Gli uomini di Stefano Piccardo, scavalcata la Canottieri Napoli e ora quinti alle spalle del Savona, tornano in casa per giocarsi un’altra tappa importante del campionato. Resta ancora fuori Gianmaria Siani, dentro il giovane Cassia.

"Partita da affrontare, da subito, con grande spirito e concentrazione – sottolinea coach Piccardo – Bogliasco è una buona squadra e ai miei ripeto sempre di non guardare alla classifica. Abbiamo lavorato sugli errori commessi a Trieste e dovremo evitare di ripeterli. Sarà importante anche il pubblico e la spinta che potrà arrivarci da tutti loro".

Intanto nuova convocazione in Nazionale per Giacomo Casasola. Il centroboa biancoverde è stato convocato dal Commissario Tecnico azzurro, Sandro Campagna, per il common training che il Settebello terrà ad Atene dal 18 al 21 marzo prossimi.