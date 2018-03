Siracusa, in biblioteca il “Laboratorio di lettura Emozionale”

Scuole e istituzioni insieme per la promozione della cultura. Si è svolto, nella biblioteca di Cassibile, il “Laboratorio di lettura Emozionale” rivolto ai ragazzi del locale Istituto Comprensivo “Falcone-Borsellino”.

Tra le attività svolte la lettura, comprensione e rielaborazione di testi di vario genere.

"Questa iniziativa - ha dichiarato Paolo Romano, presidente di circoscrizione - è un' ulteriore dimostrazione di come la circoscrizione e i suoi uffici rappresentano un punto di riferimento e allo stesso tempo, nel caso specifico ma anche per tante altre manifestazioni, si confermano quali organismi di promozione sociale e culturale per tutta la comunità cassibilese"