Siracusa, la Polizia Stradale passa al setaccio bus e autocarri

La Polizia stradale di Siracusa ha passato al setaccio i mezzi in circolo in città soprattutto bus e autocarri. Tante le sanzioni notificate e gli stop definitivi. In tutto sono stati controllati 63 autocarri nazionali e contravvenzionati 31 veicoli. A 4 di questi veicoli è stato impedito di proseguire il viaggio per gravi inefficienze.

Tra le infrazioni appurate: eccesso di velocità, mancato utilizzo della cintura di sicurezza, violazione dei tempi di riposo, sovraccarico, irregolarità nei documenti del mezzo e del conducente.

Inoltre, grazie al supporto del personale dell'Asp, sono state verificate le condizioni psicofisiche di ben 24 conducenti di autobus, due dei quali sono risultati positivi alle droghe. Il Network Europeo delle Polizie Stradali Tispol” ha programmato nel periodo dal 26 febbraio al 4 marzo 2018 l'intensificazione dell'operazione “Truck and Bus”. Lo scopo è quello di operare un’intensificazione dei controlli,