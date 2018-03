Canicattini Bagni, via a domande per la fornitura dei libri di testo

Scade il 30 marzo il termine per la presentazione, presso la scuola di appartenenza, della domanda per la fornitura dei libri di testo agli studenti della Scuola Secondaria di primo e secondo grado, statale e paritaria.

Per ottenere il sussidio la famiglia deve avere un reddito Isee che non superi il limite di € 10.632,94. La domanda è scaricabile dal sito.