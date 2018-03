Augusta, chiuso il tratto della Sp 107 “Martelli-Oliveto”

E' stato chiuso per una ventina di giorni, fino al 27 marzo, il tratto (Km 0+200 circa venticinque metri d’arteria) della strada provinciale 107 “Martelli-Oliveto” ad Augusta.

L’intervento si rende necessario per rimuovere lo stato di pericolo in corrispondenza dei giunti del cavalca ferrovia. Gli automobilisti potranno utilizzare, in alternativa, la provinciale 106 per Brucoli o la 61 che passa proprio davanti l’ospedale di Augusta.