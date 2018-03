Siracusa, raccolta differenziata: Coppa "da oggi meno spazzatura in discarica"

Da oggi in poi sarà ridotta la quantità di rifiuti che verranno accettati in discarica. A comunicarlo è l'Igm. "È necessario - commenta Pietro Coppa, assessore all'Ambiente - che tutti i cittadini comprendano la necessità di effettuare la differenziazione dei rifiuti per diminuire la quantità di rifiuti indifferenziati da conferire in discarica"

Il Comune invita i residenti delle circoscrizioni di Cassibile, Belvedere, Ortigia, Santa Lucia ed Epipoli, dove è già avviato il nuovo servizio di raccolta differenziata e che ad oggi non hanno ritirato le attrezzature per differenziare i rifiuti, a provvedervi prima possibile.

Nelle altre circoscrizioni è possibile differenziare la carta, il cartone, la plastica ed il vetro e tutti i cittadini possono conferire questi rifiuti presso i Centri comunali di Raccolta in c.da Arenarua e C.da Targia avendo al possibilità, in questo caso, di usufruire delle riduzioni della TARI.

“La Polizia Municipale - conclude Coppa – ha avviato ulteriori servizi di controllo straordinario per chi conferisce i rifiuti per strada illegittimamente e sono previste sanzioni pecuniarie per l’abbandono di rifiuti. Invitiamo quindi tutti i cittadini a collaborare”.