Serie C, l’Eurialo impegnata nel derby con l’Augusta

Derby a Brucoli domani sera per l’Eurialo, che incontrerà la Pallavolo Augusta. Partita difficile per le siracusane che, però, scenderanno in campo con il morale alle stelle dopo la vittoria ottenuta sabato scorso nello scontro diretto casalingo sul Motuka.

"Cercheremo di dare un seguito al successo di sei giorni fa – dice il tecnico Luca Scandurra – e affronteremo la partita al meglio delle nostre possibilità. Le motivazioni potrebbero fare la differenza perché le nostre avversarie che, sulla carta sono più attrezzate di noi, non hanno più nulla da chiedere al campionato. Noi invece ci giochiamo tanto e andremo in campo per vincere". Non sarà della partita l’infortunata Roberta Di Mauro, per il resto tutte a disposizione dell’allenatore aretuseo, che ha preparato con cura il match di domani, consapevole dell’importanza della posta in palio.

Nel campionato under 18, intanto, continua a vincere l’Eurialo, sempre in vetta alla classifica a punteggio pieno. Ieri pomeriggio al “PalaCorso” ha battuto per 3-0 il Carlentini con parziali di 25-7, 25-10, 25-14. La squadra aretusea è stata sempre in vantaggio, tranne che ad inizio terzo set quando le ospiti si sono portate sul 3-0 per poi essere riprese e superate dalle locali, che hanno vinto sul velluto. Ha perso malamente invece in trasferta la squadra B dell’Eurialo under 18. A Vittoria successo delle padrone di casa con il punteggio di 3-1, ma le siracusane si mordono le mani perché nel quarto set hanno sciupato un vantaggio di 9 punti. Sul 20-11 a loro favore, infatti, sono state incredibilmente raggiunte e superate dalle iblee, che si sono imposte 26-24, portando a casa i tre punti. Occasione mancata per le verdeblù, che hanno pagato a caro prezzo un incredibile blackout psicologico. Ha vinto invece la squadra under 14.