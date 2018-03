Siracusa, a fuoco una pizzeria in via Elorina. Colonna di fumo e fiamme difficili da gestire. VIDEO

Fiamme e una colonna di fumo. E' partita a fuoco una pizzeria in via Elorina poco prima delle 10 di questa mattina. Sul posto i vigili del fuoco per domare l'incendio. Troppo presto per quantificare i danni. Grande dispiegamento di forze dell'Ordine tra Carabinieri e Protezione civile. Pare, ma è ancora tutto da verificare, che le fiamme siano dovute a una saldatura nell'adiacente officina. Nei pressi della pizzeria c'è un distributore di benzina, per cui la situazione è sempre più difficile.

E peraltro le fiamme inizialmente non accennavano a diminuire. Intanto via Elorina è stata per metà chiusa e si circola solo in un senso. Traffico in tilt.

Dopo più di un'ora e mezza di manovre finalmente l'incendio è stato del tutto domato e la situazione è rientrata almeno in fatto di sicurezza. Per quanto riguarda la viabilità ancora è caos.