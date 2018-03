Porto Augusta, in stato di agitazione i lavoratori

Hanno dichiarato lo stato di agitazione i lavoratori del sistema portuale di Augusta. La protesta potrebbe però tradursi in un vero e proprio sciopero.

Accanto ai dipendenti i segretari provinciali di Filt Cgil, Fit Cisl e Uil di Siracusa, Vera Uccello, Alessandro Valenti e Silvio Balsamo.

"La contrattazione di secondo livello aveva ottenuto, dopo una serie di incontri, una prima firma il 13 dicembre 2017 e una seconda l’1 febbraio scorso. Finora abbiamo atteso che fosse applicato, e invece nulla". I tre sindacalisti proseguono: "Non sono di certo di nostra competenza eventuali intralci: l’accordo per la contrattazione è stata frutto di un lungo lavoro che alla fine ha ottenuto la firma dell’autorità portuale, Andrea Annunziata, e del segretario, Carlo Guglielmi. Questo vuol dire, innegabilmente, che tutto era perfettamente in regola e in linea con le norme ministeriali. A fronte di ciò, non è possibile, per noi accettare qualsiasi diniego. Chiediamo pertanto al Dr. Annunziata di fare da tramite con il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, perché il contratto trovi immediata applicazione".