Avola, ruba basole da SS115: arrestato 54enne

La Polizia di Stato di Avola ha arrestato Angelo Fazzina, 54 anni, residente ad Avola, colto nella flagranza di reato di furto aggravato. L'uomo era intento ad asportare le basole del pavimento di un capannone nella Strada Statale 115 vicino la stazione ferroviaria di Rosolini.

La refurtiva, per un valore di 8.500 euro circa, è stata restituita al legittimo proprietario. I mezzi utilizzati per il furto, come un'ascia, sono stati sequestrati. L'uomo è stato arrestato e condotto al Cavadonna