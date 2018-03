Melilli, scontro tra ambulanza e auto: muore una donna

Si è consumato ieri sera un tragico incidente a Melilli, sulla provinciale 30 all'incrocio con via Sandro Pertini. Un'automobile si sarebbe scontrata contro un'autoambulanza che stava correndo verso l'ospedale con una paziente in codice rosso a bordo.

Illesi i conducenti dei due mezzi, ma la donna non ce l'ha fatta ed è morta prima dell'arrivo di una seconda ambulanza che l'avrebbe portata in ospedale. Aperte le indagini.