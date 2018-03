Nel quartiere Zen di Palermo arrestati 2 pusher ventenni

Due pusher ventenni sono stati arrestati dai Carabinieri nel popolare quartiere Zen 2 di Palermo. I militari sono stati insospettiti dal viavai di gente attorno ai due spacciatori. Fermati in flagranza di reato, i giovani spacciatori sono stati tratti in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La perquisizione ha permesso di rinvenire e sequestrare 23 grammi di hashish divisi in 11 dosi, una bustina di marijuana e la somma di 45 euro provento dello spaccio. Giudicati con il rito direttissimo, sono stati sottoposti all’obbligo di firma.