Elezioni, Nicola Zingaretti: 'Pronto a correre alle primarie Pd'

Mossa del neogovernatore del Lazio Nicola Zingaretti scende in campo per la segreteria Pd dopo le dimissioni di Matteo Renzi.

"Io ci sarò". Nicola Zingaretti, rieletto Presidente della Regione Lazio risponde così a Repubblica a proposito delle primarie del Pd aggiungendo, "Anche alle primarie, non escludo nulla". Sull'intesa con M5S è netto: "Restiamo all'opposizione". Il motivo dei 341mila voti presi in più del Pd alle politiche? "Buona amministrazione e rilancio dello spirito dell'Ulivo". E su Renzi spiega: "Un'esperienza che non possiamo liquidare" e lo invita a spingere "verso la rigenerazione.