Canicattini Bagni, via a borse di studio a sostegno istruzione

Aperti i termini per la presentazione delle domande per l'assegnazione delle Borse di Studio a sostegno delle spese sostenute, per l’anno scolastico 2017/2018.

Per ottenere il sostegno economico bisogna avere un reddito Isee, la cui attestazione deve essere stata rilasciata dopo il 15 Gennaio 2018, non superi il limite di 10.632,94 euro (calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi conseguiti nell’anno 2017 relativa al periodo di imposta 2016).

I moduli e il manifesto del Bando sono reperibili presso le stesse scuole frequentate dagli studenti interessati, o possono essere scaricati dal sito Internet del Comune www.comunedicanicattinibagni.it, dal menù “Atti e Documenti” sezione “Avvisi e Domande”.

La spesa effettivamente sostenuta non potrà essere inferiore ad €. 51,64 e dovrà essere stata sostenuta unicamente nel periodo compreso tra il 1 Settembre 2017 e il 16 Aprile 2018.