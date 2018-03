Siracusa, sit in e sciopero dei lavoratori Igm senza stipendio da gennaio

Monta il malumore dei lavoratori dell'Igm, che gestisce il servizio raccolta rifiuti a Siracusa.

I circa 240 dipendenti aspettano lo stipendio di gennaio. Insieme ai sindacati hanno deciso di proclamare lo sciopero per il 19 marzo e siccome ad oggi nessun incontro è stato convocato né dal Comune, né dall'azienda per spiegare le cause del ritardo, è stato anche deciso di organizzare per lunedì 12 un sit davanti la Prefettura di modo da sollecitare interventi e risposte.

"L'azienda non può appellarsi al ritardo del Comune, che comunque è di un mese - afferma Franco Nardi segretario provinciale della Funzione pubblica Cgil - ma deve far fronte a queste situazioni senza creare scompensi".