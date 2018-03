Unione Europea, l'Italia mantenga un bilancio responsabile

"Specialmente per l'Italia, che ha il secondo debito pubblico più alto dell'Ue, è importante che si resti sui binari di una politica di bilancio responsabile": lo ha detto il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis, a chi gli chiedeva un commento sulle misure proposte in campagna elettorale da partiti come la Lega. "E' importante non creare aspettative negative sui mercati", ha poi aggiunto. "La Commissione è stata molto chiara su quali aspettative ha nei confronti del target del deficit italiano", cioè che serve "uno 0,3% di sforzo strutturale quest'anno, ed è quello che sarà valutato nel ciclo del Semestre europeo di maggio", ha spiegato Dombrovskis.