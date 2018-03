Solarino, 52 nuovi loculi in costruzione al cimitero

Cinquantadue nuovi loculi al cimitero di Solarino.

L'appalto è stato affidato alla ditta A.M.G di Paternò per un importo totale di circa 69.000 euro e consentirà di evadere molte di quelle richieste ferme da più di 10 anni.

Vengono così azzerare quasi tutte le richieste pervenute fino al 2010. "È un investimento, questo- spiega il consigliere comunale Sebastiano Montalto - che rientrerà in poco tempo, proprio per le tante domande che ci sono, e sarà a costo zero per l'ente".