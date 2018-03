Rosolini, sistemazione della pavimentazione del centro storico

La pavimentazione di Piazza Garibaldi e dell’intero centro storico di Rosolini, compreso tra Piazza Europa, Corso Savoia, Piazza Masaniello, Via Roma, sottoposte a interventi di riqualificazione. I lavori consistono nello svellimento della pavimentazione in pietra, pulitura ed accatastamento in cantiere, smantellamento e rimozione del massetto di sottofondo esistente, posa in opera del nuovo massetto in cls e messa in opera della pavimentazione in pietra precedentemente rimossa.

"Si tratta di un intervento di manutenzione straordinaria – afferma il Sindaco Corrado Calvo - che rientra nel progetto di riqualificazione di piazze e vie del centro storico. Un intervento necessario al fine di evitare incidenti sia ai pedoni che al traffico veicolare".