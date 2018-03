Siracusa, Via Algeri sotto assedio da parte dei Carabinieri alla ricerca di armi e droga

Le palazzine popolari di via Algeri, a Siracusa, quelle che si trovano nei pressi della scuola, assediate dai Carabinieri, che, con l'ausilio dei Vigili del fuoco, hanno divelto cancellate e chiusure abusive di locali e rifugi alla ricerca di droga e armi. Hanno partecipato all'operazione di ripristino della legalità anche unità cinofile.

L'operazione dei militari dell'Arma, con il supporto aereo del nucleo elicotteristi di Catania, è scattata questa mattina e ha già portato al rinvenimento di stalle in cui sono stati trovati cavalli e cani.

Rifiuti ovunque in una situazione di grande degrado ambientale con rottami di auto arrugginiti, casotti in cui è stato trovato stipato di tutto. Ma soprattutto locali chiusi da cancelli che non avrebbero dovuto esserci e che, secondo le ipotesi dei Carabinieri, servivano a filtrare l'arrivo di persone, fungendo da doppia porta. Rinvenute, tra l'altro, armi da sparo e 50 bustine di marijuana; scoperte anche telecamere che, presumibilmente, sorvegliavano l'accesso di "estranei" nella zona.

Il blitz, scattato dopo le 8,30 per non intralciare l'ingresso nella vicina scuola, ha visto la partecipazione di 30 Carabinieri, degli uomini del Nas oltre ai vigili del Fuoco.