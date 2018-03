Siracusa, minaccia madre con cacciaviti per soldi

Minacciava la madre due cacciaviti per farsi consegnare denaro, probabilmente al fine di acquistare droga di cui è assuntore. L'uomo, C.C. (39 anni), era già sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata, ma dopo quest'ultimo episodio, la Polizia di Stato l'ha arrestato per il reato di maltrattamenti in famiglia.

Adesso si trova al Cavadonna