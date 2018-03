Priolo, sit in autotrasportatori a Isab sud

Nuovo presidio degli autotrasportatori nell’area industriale siracusana. Questa mattina sit-in davanti la Portineria Ovest di Isab Sud.

La manifestazione è stata promossa dalla Filt Cgil e riguarda il rinnovo del contratto nazionale del Trasporto merci, logistica. il segretario provinciale della Filt siracusana, Vera Uccello.

"Le manifestazioni - afferma il segretario provinciale della Filt siracusana, Vera Uccello - non riguardano solo il contratto di lavoro, ma anche il contrasto all’illegalità, le regole degli appalti, le situazioni previdenziali e assistenziali, i lavori gravosi e il lavoro usurante quale quello dell’autista. Vogliamo pure maggiori controlli per ridurre il rischio stradale, per l’unificazione della scheda tachigrafica, il ritiro della circolare 225 del ministero dei Trasporti".