Siracusa, 2,6 mln per i dipendenti dell'ex Provincia

Autorizzata dall’assessore regionale per le Autonomie Locali, Bernardette Grasso, l’erogazione di un acconto delle somme riguardanti il 2018 al Libero Consorzio di Siracusa e Ragusa.

A darne notizia è Edy Bandiera, assessore Regionale per l’Agricoltura.

Si tratta di 2.601.879, 03 per la provincia di Siracusa e € 1.667.856,78 per la Provincia di Ragusa. "Una boccata di ossigeno per il personale e un atto di concreta attenzione dal parte del governo - dichiara Bandiera - nelle more di un processo di normalizzazione e rilancio degli Enti".