Siracusa, sindacati edili: "Continua l'aggiramento del contratto"

Sollecitati controlli a ItalFerr e Comune di Siracusa nei cantieri per la realizzazione e la posa della fibra ottica nel capoluogo e a carico delle ditte in subappalto che operano a supporto del contraente generale per la messa in sicurezza e la velocizzazione del tratto ferroviario Bicocca-Augusta.

La richiesta arriva da parte dei segretari generali di Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, Saveria Corallo, Paolo Gallo e Salvo Carnevale.

I tre segretari denunciano presunti mancati versamenti, aziende che svolgono opere edili senza utilizzarne il contratto e le specificità tipiche del settore in materia di sicurezza e formazione.