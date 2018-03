L'Ortigia vince a Trieste per 8 a 5

Vince la squadra dell'Ortigia a Trieste battendo quest'ultima per 8 a 5. L'allenatore Stefano Piccardo commenta così il risultato:

"Abbiamo iniziato male con due disattenzioni gravi e regalato l’ultimo gol. Poi, per il resto, buona difesa ma ancora troppi errori in attacco. Non riusciamo a chiudere gli scambi nei contropiede e questo ci costa. Vittoria sicuramente importante anche se si è visto che non si giocava da troppi giorni. Sabato, contro Bogliasco, dovremo sicuramente giocare con più attenzione, soprattutto nelle fasi di attacco".