Melilli, nelle scuole nuovi condizionatori ad energia rinnovabile

Saranno installati nuovi condizionatori nelle scuole di ogni ordine e grado di Melilli, Villasmundo e Città Giardino. Il tutto è stato possibile anche grazie al contributo dell'Erga che ha pagato la spesa al 50%.

"L’impresa che ha vinto l’appalto – spiega il sindaco Carta – provvederà al montaggio dei condizionatori già in questo fine settimana. Saranno presenti in tutte le aule, abbattendo le emissioni delle vecchie caldaie che erano alimentate ad olio combustibile. Questi nuovi macchinari sfrutteranno le energie innovative, con un inverter che abbatterà l’impatto ambientale ed il consumo di energia elettrica. Diventeremo così sempre più ecocompatibili e i nostri ragazzi potranno fare lezione in classi accoglienti perché maggiormente riscaldate in inverno e rinfrescate nei periodi caldi, quelli di inizio o fine anno scolastico".

E’ stata presentata anche l’iniziativa “Progetto Energia”. "E’ un progetto che si rinnova di anno in anno – sottolinea Carta – E’ rivolto agli anziani iscritti ai centri di Melilli, Villasmundo e Città Giardino, che avranno la possibilità di fare gratuitamente attività fisica seguendo le istruttrici delle tre palestre (presenti in conferenza) che hanno rinnovato la convenzione con il Comune di Melilli. Fare attività fisica, specie a una certa età, è molto importante per prevenire gli acciacchi. Unico requisito l’età anagrafica: si parte dai 55 anni in poi".