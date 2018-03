Siracusa, bambino di 10 anni non vuole andare a scuola e si scaglia contro i genitori

Non vuole andare a scuola e si scaglia con violenza contro i genitori tirando tutto il materiale scolastico per aria. E' successo ieri a Siracusa, dove si è reso necessario l'intervento dei Carabinieri allertati dai vicini di casa della famiglia per la lite che si stava consumando.

Il bambino, a solo 10 anni, ha anche strappato tutti i libri di scuola. I Carabinieri hanno sedato gli animi.