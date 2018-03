Siracusa, sequestrati 30 chili di pesce e un chilo di polpa di ricci in ristorante

Sequestrati in un ristorante in Ortigia oltre 30 chili di prodotti ittici in cattivo stato di conservazione, e in un altro esercizio commerciale oltre un chilo di polpa di ricci sfornita di tracciabilità.

I controlli sono stati effettuati dai Carabinieri insieme ai Nas di Ragusa. E' stata denunciata una persona e notificate sanzioni.