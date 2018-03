Portopalo, minaccia e picchia la moglie ma lei chiama i Carabinieri: arrestato il marito

Violenza e minacce da parte del marito. A chiedere l'aiuto dei Carabinieri questa mattina una donna vittima per l'ennesima volta di violenza tra le mura domestiche.

La donna inizialmente aveva chiesto aiuto alla suocera, per poi chiamare il 118 per le cure. I Carabinieri hanno consigliato di denunciare l'uomo.

Questo non è che l'ultimo fatto di cronaca di una lunga serie. Negli ultimi dodici mesi, infatti, sono stati tratti in arresto più di 50 soggetti responsabili, nel capoluogo ed in provincia, dei reati quali lo stalking ed i maltrattamenti in famiglia e, nello stesso ambito, ne sono stati denunciati quasi 20, responsabili di vicende meno gravi. In tutte le circostanze, salvo alcuni casi, le vittime sono sempre le donne. In particolare, gli episodi dei maltrattamenti in famiglia rimangono preponderanti rispetto a quelli derivanti dalla commissione di atti persecutori, e rappresentano poco più del 70% dei casi in cui si è proceduto per lo specifico settore.