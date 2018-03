Siracusa, arte, scienza, tecnologia e industria: l'evento alla Galleria Montevergini

Si chiama "Incontri con la Scienza, l’Arte e l’Industria nella Città di Archimede" e si svolgerà dal 10 al 25 Marzo all’interno dell’esposizione “La porta dei Sacerdoti. I Sarcofagi Egizi del Nascondiglio di Deir el Bahari. Esposizione e Restauro in Pubblico” in corso alla Galleria Montevergini.

E' stata presentata alla stampa, questa mattina, l'iniziativa Sai che gode del patrocinio del Comune e vuole essere un punto espositivo e d’incontro tra il pubblico e le grandi realtà del mondo del lavoro, della scienza e dell’arte.

"15 giorni di appuntamenti che, nell’anno dedicato dalla città ad Archimede, vogliono mettere insieme in modo virtuoso e innovativo Arte, Scienza, Tecnologia e Industria”: lo ha detto nel suo intervento il vice sindaco Francesco Italia aggiungendo: “E' un evento che si rivolge ad un mondo ampio e qualificato nell’ottica della promozione di Siracusa come luogo di formazione e sperimentazione di percorsi culturali, turistici e tematici fortemente innovativi"