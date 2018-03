Rosolini, approvato il Piano Comunale Amianto

E' stata approvata dal comune di Rosolini la delibera contenente il Piano Amianto. Il Piano è finalizzato all’attuazione delle misure previste dalle normative in materia, con l’obiettivo generale di prevenire o eliminare ogni rischio di contaminazione da amianto, salvaguardare la salute dei cittadini e tutelare e risanare l'ambiente. Per tale obiettivo generale, all’interno del Piano sono state definite una serie di azioni utili all’attuazione e alla realizzazione degli obiettivi prefissati come il censimento di tutti i siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali contenenti amianto; la rimozione rapida di tutti i rifiuti abbandonati contenenti amianto e rafforzare la vigilanza sul territorio per prevenire e reprimere tali fenomeni; la programmazione degli interventi di rimozione e smaltimento dei manufatti contenenti amianto. L’attività amministrativa dell’Ente relativa alla bonifica di amianto si è articolata principalmente: nell’informazione della cittadinanza, con la relativa raccolta delle segnalazioni e nell’approfondimento delle informazioni per completare il corredo informativo.

La Giunta Comunale ha anche proceduto all’approvazione del Piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ai sensi dell’art. 2, comma 594, della Legge 244/2007. Si tratta di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio, ecc.. a cui i Responsabili dei Servizi e gli utilizzatori dovranno attenersi alla luce anche dell’attivazione del ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario del Comune. Le misure di razionalizzazione riguardano in particolare: le apparecchiature di telefonia mobile, il parco automezzi, il risparmio energetico, l’utilizzo di dotazioni informatiche.