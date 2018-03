Non arriva la posta a Siracusa? Tutto normale per il quartiere Akradina. C'è sempre l'ufficio di Viale Santa Panagia

Non vi preoccupate se non vi arriva la posta a casa, è tutto normale a Siracusa, soprattutto nel quartiere Akradina.

Da quasi due mesi la zona non è del tutto coperta da postino, per cui se state aspettando qualcosa di importante siete costretti a recarvi all'ufficio depositi di Viale Santa Panagia. Occhio però, potete andare solo di mattina. Per cui se avete la fortuna di lavorare la situazione si complica.

Pare che l'organizzazione delle nuove leve non stia funzionando, a tal punto che alcuni lettori ci hanno segnalato un blocco da oltre un mese. E se siete convinti di essere immuni da questa situazione, vi diciamo già che quello che arriva a casa è meno della metà di quello che vi dovrebbe arrivare.

Il disagio c'è, è inutile negarlo e Poste Italiane dovrà urgentemente correre ai ripari.

Nel frattempo voi cittadini provate ad andare negli uffici di Viale Santa Panagia, vi aspetta un mazzo di posta mai recapitata. Correte, ci potrebbero essere robe già scadute o in scadenza.