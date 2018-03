Tentato omicidio nel Trapanese: arrestato un trentenne

Un trentenne di Custonaci, in provincia di Trapani, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio. L’uomo, al culmine di una lite sorta per futili motivi con un conoscente, ha estratto un coltello da cucina colpendolo all’addome e causandogli una gravissima ferita. La vittima, trasportata al pronto soccorso dell’Ospedale di Trapani, è stata immediatamente sottoposta ad una delicata operazione chirurgica al fegato e allo stomaco. Nonostante l’intervento tempestivo dei medici, l’uomo si trova ancora ricoverato in prognosi riservata e versa in pericolo di vita. Sarà necessario attendere ancora qualche giorno prima di sciogliere la prognosi e dichiararlo fuori pericolo. I militari della Compagnia di Alcamo e di Custonaci, intervenuti immediatamente sul posto hanno subito identificato l’aggressore, arrestandolo. La perquisizione dell’abitazione ha consentito di recuperare il coltello usato per ferire la vittima e gli abiti sporchi di sangue. L’uomo è stato condotto nel carcere di Trapani.