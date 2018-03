Pachino, patentini fitosanitari: esami e consegna tesserini il 15 marzo

Si svolgerà giovedì 15 marzo nei locali dell’ex Cinema Diana la prima sessione 2018 di esami per il rilascio del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari nell’ambito del comparto ortofrutticolo.

Il corso, organizzato dall’Ispettorato dell’Agricoltura di Siracusa in collaborazione con il Comune di Pachino, si è svolto in quattro giornate all’ex palmento Di Rudinì a Marzamemi e i partecipanti sono stati quasi 80. Nella prima giornata di esami i corsisti saranno suddivisi in due gruppi, il primo di 30 candidati dalle 9,30 alle 11,30 e il secondo di 29 candidati dalle 11,30 alle 13,30.

Al termine delle prove avverrà l’immediata consegna dei patentini a tutti i corsisti giudicati idonei.